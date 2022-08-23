Оля Цибульська постійно перебуває на зв'язку з шанувальниками та намагається тримати їх у курсі більшості подій у своєму житті. Тому артистка активно веде свій мікроблог в Інстаграмі, особливу увагу приділяє сториз.
Так, знаменитість опублікувала нову фотографію при повному параді та показала майстриню, якою зобов'язана такою красою.
«Дякую за красу сьогодні», - подякувала Ольга візажистці.
Раніше ми писали, шанувальники звернули увагу і навіть підозрювали, що Ольга Цибульська використовувала ботекс.
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Однак зірка швидко розвінчала домисли, розповівши, що використовувала зовсім інші процедури.
"Ні, не ботокс. Це ламінування та фарбування брів. Тому вони у мене так стоять, як у молодого на весіллі, як то кажуть", - зізналася з гумором Оля Цибульська.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією у житті семирічного сина.
Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.