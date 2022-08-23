Оля Цибульская постоянно находится на связи с поклонниками и старается держать их в курсе большинства событий в своей жизни. Поэтому артистка активно ведет свой микроблог в Инстаграм, особое внимание уделяет сториз.
Так, знаменитость опубликовала новую фотографию при полном параде и показала мастерицу, которой обязана такой красотой.
«Спасибо за красоту сегодня», - поблагодарила Ольга визажистку.
Ранее мы писали, поклонники обратили внимание и даже заподозрили, что Ольга Цибульская использовала ботекс.
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Однак звезда быстро развенчала домыслы рассказав, что использовала совсем другие процедуры.
"Нет, не ботокс. Это ламинирование и покраска бровей. Потому они у меня так стоят, как у молодого на свадьбе, как говорится", - призналась с юмором Оля Цибульская.
Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.