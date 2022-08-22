Артист Олег Михайлюта приєднався до добровольчого батальйону "Реванш", який захищає Київщину, а його брат сидить у Харкові, але має проросійську позицію.

Соліст гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) зараз служить у добровольчому батальйоні. На початку вторгнення росії в Україну йому зателефонував рідний брат, який зараз проживає в Харькові та має проросійську позицію.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" музикант зізнався, що після розмови з ним він вирішив більше ніколи з ним не спілкуватися.

Співак уточнив, що остання розмова з братом закінчилася на підвищених тонах і після цього вони більше не спілкувалися.

"Коли він мені ляпнув фразу, що "А чому Зеленський путіна злив?"... Типу, ось у мене взагалі все вже, знаєш ... Братан, братику, ну що в тебе в голові? Ми ніяк зараз не спілкуємося. Він взагалі перестав брати трубку, коли я на нього "наїхав". Зрозуміти можна кожного, але коли ти усвідомлюєш, що на твій район починають прилітати ракети, тоді що може змінити таку людину? Приліт у вікно? І то не факт", - розповів Фагот.

Варто зазначити, що артист Олег Михайлюта приєднався до добровольчого батальйону "Реванш", який захищає Київщину. Сам артист із Харкова виріс на Салтівці, але завжди мав проукраїнські погляди.

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