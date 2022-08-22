Артист Олег Михайлюта присоединился к добровольческому батальону "Реванш", защищающему Киевщину, а его брат сидит в Харькове, но имеет пророссийскую позицию.

Солист группы "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) сейчас служит в добровольческом батальоне. В начале вторжения россии в Украину ему подзвонил родной брат, который сейчас проживает в Харькове, но имеет пророссийскую позицию.

В интервью для "ЖВЛ" музыкант признался, что после разговора с ним, он принял решение больше никогда с ним не общаться.

Певец уточнил, что последний разговор с братом закончился на повышенных тонах и после этого они больше не общались.

"Когда он мне ляпнул фразу, что "А почему Зеленский путина злил?"... Типа, вот у меня вообще все уже, знаешь... Братан, братан, ну что у тебя в голове? Мы никак сейчас не общаемся. Он вообще перестал брать трубку, когда я на него "наехал". Понять можно каждого, но когда ты осознаешь, что на твой район начинают прилетать ракеты, тогда что может изменить такого человека? Прилет в окно? И то не факт", - рассказал Фагот.

Стоит отметить, что артист Олег Михайлюта присоединился к добровольческому батальону "Реванш", защищающему Киевщину. Сам артист из Харькова вырос на Салтовке, но всегда имел проукраинские взгляды.

Напомним, что Фагот вывернул грязную изнанку "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, Фагот, который участвовал в шоу "Танці з зірками", написал откровенный пост.

Также Politeka писала, что похудевший Фагот впечатлил изменениями во внешности.