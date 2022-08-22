Соліст групи "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) зараз перебуває у лавах тероборони. В інтерв'ю для "ЖВЛ" музикант розповів, що з початком війни його несподівано набрала перша дружина, яка живе у росії. Вони не розмовляли після розлучення жодного разу, а тут раптом дзвінок.
За словами музиканта, до війни виконавець не підтримував зв'язку з колишньою дружиною, з якою розлучився два десятки років тому. Вона сама зателефонувала Фаготу. Тоді вона була у російському місті Білгород, з якого росіяни обстрілюють український Харків.
"Мене набрав якийсь незнайомий номер у Viber, не знаю чому відповів. Голос на тому кінці запитав: "Ти як?". Я відповів: "Нормально, мочимо русю". на вулицю з антивоєнним плакатом, сподіваюся?". Вона, знаєте, як сказала: "Ну ти ж не будеш мені зараз політінформацію читати", – розповів співак Фагот.
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Після цієї невдалої розмови Олег Михайлюта ще раз спробував поговорити з колишньою дружиною, проте з того часу вона не відповідає на його дзвінки. Але музикант особливо з цього приводу не переживає, адже давно вже зрозумів, що переконати людей із проросійськими поглядами марно.
Нагадаємо, що Фагот вивернув брудний виворіт "Танців з зірками".
Як повідомляла Politeka, Фагот, який брав участь у шоу "Танці з зірками", написав відвертий пост.
Також Politeka писала, що схудлий Фагот вразив змінами в зовнішності.