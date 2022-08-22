Солист группы "ТНМК" Фагот после разговора с ней говорит, что вряд ли уже что-то изменит этого человека.

Солист группы "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) сейчас находится в рядах терробороны. В интервью для "ЖВЛ" музыкант рассказал, что с началом войны его неожиданно набрала первая жена, которая живет в россии. Они не разговаривали после развода ни разу, а тут вдруг звонок.



По словам музыканта, до войны исполнитель не поддерживал связи с бывшей супругой, с которой развелся два десятка лет назад. Она сама позвонила по телефону Фаготу. Тогда она была в российском городе Белгород, из которого россияне обстреливают украинский Харьков.

"Меня набрал какой-то незнакомый номер у Viber, не знаю почему ответил. Голос на том конце спросил: "Ты как?". Я ответил: "Нормально, мочим русню". Я решил еще ее подколоть и спросил: "Ты же выходишь на улицу с антивоенным плакатом, надеюсь?". Она, знаете, как сказала: "Ну ты же не будешь мне сейчас политинформацию читать", – рассказал певец Фагот.

После этого неудачного разговора Олег Михайлюта еще раз попытался поговорить с бывшей женой, однако с тех пор она не отвечает на его звонки. Но музыкант особо по этому поводу не переживает, ведь давно уже понял, что переубедить людей с пророссийскими взглядами бессполезно.

Напомним, что Фагот вывернул грязную изнанку "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, Фагот, который участвовал в шоу "Танці з зірками", написал откровенный пост.

Также Politeka писала, что похудевший Фагот впечатлил изменениями во внешности.