На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила довгий пост, у якому пояснила українцям, як змінилося її ставлення до російських атрибутів.

"Але те, що сталося в лютому, повністю і безповоротно вплинуло на відношення мільйонів людей і мене в тому числі на те, що ще донедавна здавалося невинним і безпечним. Люди хочуть вирвати з себе все, що їх пов'язувало з російським світом, який прийшов у їхні будинки з війною, приніс смерть, поневіряння, сльози та горе", — пише Полякова.

Зірка розповіла, що російський кокошник зробив її відомою та впізнаваною. Він завжди здавався їй невинним і кумедним предметом, але тепер для неї — це вже символ ворожої культури.

"І тепер йому не місце тут, в Україні. Йому не місце і у моїй костюмерній. Це минуле. Ми маємо звернути свій погляд на самих себе, на свою історію, повір'я, звичаї, шукати натхнення та творчу енергію в національній культурі, поєднувати, експериментувати без огляду на те, що було ще вчора", — наголосила Ольга.

В ефірі одного з ранкових українських шоу співачка вирішила ефектно розірвати зв'язок з минулим і в дусі наших предків провела на Щекавиці в Києві "обряд очищення", спаливши свій кокошник.

"Я хочу, щоб усі, хто йде до нас з війною, ось прямо на кордоні у них забиралися ноги і руки, щоб при одній думці про те, щоб іти в Україну в них голова боліла і рвало. Щоб вам тут було пороблено", — не стримала емоцій Полякова.

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, кого побачив у київському метро.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк насмішила кадрами, чим займається вдома на Хмельниччині.

Також Politeka писала, що 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.