На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила довгий пост, у якому пояснила українцям, як змінилося її ставлення до російських атрибутів.
"Але те, що сталося в лютому, повністю і безповоротно вплинуло на відношення мільйонів людей і мене в тому числі на те, що ще донедавна здавалося невинним і безпечним. Люди хочуть вирвати з себе все, що їх пов'язувало з російським світом, який прийшов у їхні будинки з війною, приніс смерть, поневіряння, сльози та горе", — пише Полякова.
Зірка розповіла, що російський кокошник зробив її відомою та впізнаваною. Він завжди здавався їй невинним і кумедним предметом, але тепер для неї — це вже символ ворожої культури.
"І тепер йому не місце тут, в Україні. Йому не місце і у моїй костюмерній. Це минуле. Ми маємо звернути свій погляд на самих себе, на свою історію, повір'я, звичаї, шукати натхнення та творчу енергію в національній культурі, поєднувати, експериментувати без огляду на те, що було ще вчора", — наголосила Ольга.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Примусова мобілізація: сусіди за гроші здають окупантам, де ховаються "призовники"
Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" зізналася, чому б не змогла жити із Заливако: "Коли Михайло..."
Горова після повернення в Україну показала, кого випадково зустріла на вулиці: "А де Потап?"
"Вапще не хочеться їхати": Нікітюк і Jerry Heil записали веселий хіт про заревану росіянку, відео
В ефірі одного з ранкових українських шоу співачка вирішила ефектно розірвати зв'язок з минулим і в дусі наших предків провела на Щекавиці в Києві "обряд очищення", спаливши свій кокошник.
"Я хочу, щоб усі, хто йде до нас з війною, ось прямо на кордоні у них забиралися ноги і руки, щоб при одній думці про те, щоб іти в Україну в них голова боліла і рвало. Щоб вам тут було пороблено", — не стримала емоцій Полякова.
Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, кого побачив у київському метро.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк насмішила кадрами, чим займається вдома на Хмельниччині.
Також Politeka писала, що 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.