Маша Кравець з 15 років живе окремо від батьків, адже після народження двійнят у будинку стало мало місця і їй запропонували переїхати на орендовану квартиру з подружкою.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram дівчина розмістила ефектні світлини на тлі райдужного прапора, намальованого на стіні. Головним акцентом у кадрі стали високі шкіряні чоботи, які, як зізналася донька зірки "Квартал 95", вона взяла в мами.
"Вибач, мам.. довелося вкрасти твої чоботи 😬", — грайливо підписала фото Кравець.
Через райдугу в кадрі не обійшлося без обговорення теми ЛГБТ. "Марія Кравець підтримує лгбт? Чи вона приймає участь?", — запитали в коментарях. "Опа! А це питання залишимо черговій статті жовтої преси 😆😏", — зберегла інтригу донька Кравець.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Низка масштабних аварій сколихнула росію, кількість жертв росте: подробиці та кадри подій
НП сталася в родині ведучого "Холостяка" Решетніка, перші деталі та фото нещастя: "В нас..."
Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" зізналася, чому б не змогла жити із Заливако: "Коли Михайло..."
Улюблениця Вакарчука Соловій в образі фатальної красуні покликала українок на "шабаш": "Відьми вже збираються"
Шанувальники Марії в коментарях засипали її компліментами:
"А чи може мама бути проти? ;-) Дуже крута ти!🔥";
"Марія, ви нереальна!😍💣";
"гарна дівчина!";
"Мама точно не проти😍";
"Тобі можна вкрасти мамині чобітки! Дуже гарно тобі в них!";
"Справжня красуня".
Своїми лайками публікацію оцінили серед інших дружина Євгена Кошового з "Квартал 95", а також донька екс-дружини Потапа Ірини Горової Наташа.
Нагадаємо, Дорофєєва влаштувала шоу з Позитивом посеред метро та здивувала українців.
Як повідомляла Politeka, Положинський з "Тартак" розповів про труднощі та приємності на передовій.
Також Politeka писала, що Каменських у Києві показала, куди вирушила після візиту до мами.