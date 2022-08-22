Старша донька зірки "Квартал 95" Олени Кравець, яка також виховує шестирічних двійнят, похвалилася образом у "крадених" чоботях.

Маша Кравець з 15 років живе окремо від батьків, адже після народження двійнят у будинку стало мало місця і їй запропонували переїхати на орендовану квартиру з подружкою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дівчина розмістила ефектні світлини на тлі райдужного прапора, намальованого на стіні. Головним акцентом у кадрі стали високі шкіряні чоботи, які, як зізналася донька зірки "Квартал 95", вона взяла в мами.

"Вибач, мам.. довелося вкрасти твої чоботи 😬", — грайливо підписала фото Кравець.

Через райдугу в кадрі не обійшлося без обговорення теми ЛГБТ. "Марія Кравець підтримує лгбт? Чи вона приймає участь?", — запитали в коментарях. "Опа! А це питання залишимо черговій статті жовтої преси 😆😏", — зберегла інтригу донька Кравець.

Шанувальники Марії в коментарях засипали її компліментами:

"А чи може мама бути проти? ;-) Дуже крута ти!🔥";

"Марія, ви нереальна!😍💣";

"гарна дівчина!";

"Мама точно не проти😍";

"Тобі можна вкрасти мамині чобітки! Дуже гарно тобі в них!";

"Справжня красуня".

Своїми лайками публікацію оцінили серед інших дружина Євгена Кошового з "Квартал 95", а також донька екс-дружини Потапа Ірини Горової Наташа.

Нагадаємо, Дорофєєва влаштувала шоу з Позитивом посеред метро та здивувала українців.

Як повідомляла Politeka, Положинський з "Тартак" розповів про труднощі та приємності на передовій.

Також Politeka писала, що Каменських у Києві показала, куди вирушила після візиту до мами.