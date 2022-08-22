Популярний український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно разом із дружиною Катею Осадчою відзначали день народження молодшого сина Данила, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу шоумен виклав кумедне фото із хлопцями, яких зустрів у київському метро.
Як видно, на новій фотографії Юрій зобразив себе у зірковій компанії – з екс-провідним шоу "Орел і Решка", а нині військовим ЗСУ Миколою Серьгою, мандрівником-блогером Антоном Птушкіним та співаком Позитивом. Усі мило посміхаються до камери, а хтось із них ще й тримає невеликий букетик.
У підписі до публікації Горбунов написав: "Невипадкова зустріч у метро!" Шанувальники тут же почали коментувати кумедне фото знаменитостей: "Наші круті хлопці!", "Круті хлопці!", "Хлопці, ви молодці", "Класні!", "Такі всі милі та добрі, наші пацани", "Красавці".
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