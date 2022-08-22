Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно закрила свій притулок для переселенців, показала, чим зараз займається вдома у мами, на Хмельниччині.

Зірка зараз активно працює над новим сезоном програми "Ле Маршрутка" та вже відзняла кілька випусків. Вона також продовжує допомагати українцям, які вимушені були втікати від війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Нікітюк вирішила розважити шанувальників, показавши город своєї мами Катерини Петрівни та похизувавшись вдалим врожаєм, який можна використовувати як "зброю" проти окупантів. Леся поділилася серією сторіс, на яких захоплено розповіла про те, що їй вдалося зібрати.

"Подивіться, яку я у мами на городі щойно зірвала помідору. Вона просто лежала, до землі припала. Подивіться, яка велика, грамів 500!" – розповідає Нікітюк, тримаючи в руці величезний помідор.

Ведуча, яка особливо славиться своїм почуттям гумору, також знайшла неочікуване застосування для овочів.

"Друзі, так от, не дай боже, ворожий безпілотник... Отак взяла оцю помідору – ха!", — жартує Нікітюк, уявляючи, як знищує ворогів.

На грядці в мами телеведучої також хороший урожай червоного перцю. Їх Леся назибирала цілу миску.

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