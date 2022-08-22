На своей странице в Instagram артистка разместила длинный пост, в котором объяснила украинцам, как изменилось ее отношение к российским атрибутам.

"Но то, что произошло в феврале, полностью и безвозвратно повлияло на отношение миллионов людей и меня в том числе на то, что еще до недавнего времени казалось невинным и безопасным. Люди хотят вырвать из себя все, что их связывало с пришедшим русским миром, который пришел в их дома с войной, принес смерть, скитания, слезы и горе", - пишет Полякова.

Звезда рассказала, что российский кокошник сделал ее известной и узнаваемой. Он всегда казался ей невинным и забавным предметом, но теперь для нее это уже символ враждебной культуры.

"И теперь ему не место здесь, в Украине. Ему не место и в моей костюмерной. Это прошлое. Мы должны обратить свой взгляд на самих себя, на свою историю, поверья, обычаи, искать вдохновение и творческую энергию в национальной культуре, совмещать, экспериментировать без учета того, что было еще вчера", — подчеркнула Ольга.

В эфире одного из утренних украинских шоу певица решила эффектно разорвать связь с прошлым и в духе наших предков провела на Щекавице в Киеве "обряд очищения" и сожгла свой кокошник.

"Я хочу, чтобы все, кто идет к нам с войной, вот прямо на границе у них отнимались ноги и руки, чтобы при одной мысли о том, чтобы идти в Украину у них голова болела и рвало. Чтобы вам здесь было поделано", – не сдержала эмоций Полякова.

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