Зовсім недавно танцівниця Ілона Гвоздєва разом із чоловіком відзначали 8-річчя шлюбу.
З цієї нагоди вона опублікувала кадри, де зібрала яскраві моменти свого сімейного життя.
Тепер переможниця шоу "Танці зі зірками" повідомила сумну новину читачам своєї сторінки в Інстаграм.
Справа в тому, що аккаунт Гвоздєвої, на який підписано 354 тисячі осіб, буде заблоковано. Тому знаменитість тимчасово припиняє свою діяльність в Інстаграмі.
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"Любі мої підписники. На деякий час я мушу припинити дію своєї сторінки з технічних питать. Але обіціяю, я поверну сво сторінку назад собі", - повідомила вона та поставила смайлик-емоцію сльози на очах.
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