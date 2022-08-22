Зовсім недавно танцівниця Ілона Гвоздєва разом із чоловіком відзначали 8-річчя шлюбу.

З цієї нагоди вона опублікувала кадри, де зібрала яскраві моменти свого сімейного життя.

Тепер переможниця шоу "Танці зі зірками" повідомила сумну новину читачам своєї сторінки в Інстаграм.

Справа в тому, що аккаунт Гвоздєвої, на який підписано 354 тисячі осіб, буде заблоковано. Тому знаменитість тимчасово припиняє свою діяльність в Інстаграмі.

"Любі мої підписники. На деякий час я мушу припинити дію своєї сторінки з технічних питать. Але обіціяю, я поверну сво сторінку назад собі", - повідомила вона та поставила смайлик-емоцію сльози на очах.

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