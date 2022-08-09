Танцовщица Илона Гвоздева с сыном выехала в Италию на некоторое время. Но с начала мая они решили вернуться в Украину. Победительница "Танців з зірками" родом из аннексированного Крыма, потому там у нее осталось много друзей и родственников.

В интервью Алине Доротюк победительница 5 сезона шоу "Танці з зірками" рассказала об общении со своими родными из полуострова.

По ее словам, сначала ее родные не поверили, что россия вторглась на всю территорию Украины. Впрочем и большинство крымчан в это не верят. Но все кардинально изменилось, когда Илона Гвоздева показала фото разбомбленного оккупантами дома своей свекрови. С тех пор общение стало "очень осторожным".

"По маминой линии у нас вообще все родственники остались в Крыму. В начале войны они не могли поверить, как и, мне кажется, 80% населения Крыма, что у нас действительно происходит война. Даже когда мы показали разрушенный дом родителей моего мужа, я сказала: "Я ведь не могу сама прийти и бросить бомбу на здание нашей семьи", - сказала Илона Гвоздева.

"Они как-то начали понимать... Но сейчас мама моя общается исключительно с двумя-тремя людьми с нашей семьи, и так очень осторожно, так сказать ни о чем. В общих чертах: как дела, туда-сюда. Не обсуждая тему политики и войны. Просто так спросили: живы здоровы и хорошо", добавила Илона Гвоздева.

Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" похвасталась, как надо баловать себя каждой женщине.

Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, как отмечала день рождения и что делал ее муж.

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" с дочерью впечатлила танцем.