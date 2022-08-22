Совсем недавно танцовщица Илона Гвоздева вместе с супругом отмечали 8-летие брака.
По этому случаю она опубликовала кадры, в которых собрала яркие моменты своей семейной жизни.
Теперь же победительница шоу "Танці з зірками" сообщила печальную новость читателям своей страницы в Инстаграм.
Дело в том, что аккаунт Гвоздевой, на который подписаны 354 тысячи человек, будет заблокирован. Поэтому знаменитость временно прекращает свою деятельность в Инстаграм.
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«Дорогие мои подписчики. На некоторое время я должна прекратить действие своей страницы по техническим вопросам. Но обещаю, я верну свою страницу назад себе», - сообщила она и поставила смайлик-эмоцию слезы на глазах.
Напомним, трагедия случилась у звезды "Танців з зірками" Гвоздевой в годовщину свадьбы
Также Politeka писала, что родные Гвоздевой остались в Крыму, хореограф попыталась к ним достучаться
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" потеряла привычную работу, пришлось хвататься за любой зароботок