Совсем недавно танцовщица Илона Гвоздева вместе с супругом отмечали 8-летие брака.

По этому случаю она опубликовала кадры, в которых собрала яркие моменты своей семейной жизни.

Теперь же победительница шоу "Танці з зірками" сообщила печальную новость читателям своей страницы в Инстаграм.

Дело в том, что аккаунт Гвоздевой, на который подписаны 354 тысячи человек, будет заблокирован. Поэтому знаменитость временно прекращает свою деятельность в Инстаграм.

«Дорогие мои подписчики. На некоторое время я должна прекратить действие своей страницы по техническим вопросам. Но обещаю, я верну свою страницу назад себе», - сообщила она и поставила смайлик-эмоцию слезы на глазах.

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