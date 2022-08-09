Танцовщица Илона Гвоздева вместе со своим мужем начала строить собственный дом еще в прошлом году. Но вторжение россии в Украину несколько изменило их планы. Строительство дома супруги продолжили, даже несмотря на то, что семья потеряла свой заработок.

Победительница "Танцев со звездами" в интервью для Алины Доротюк рассказала, откуда сейчас берет деньги.

Теперь Илона Гвоздева хватается за каждую возможность, чтобы заработать. Ее муж пока остался без работы, однако он самостоятельно контролирует процесс строительства, что позволяет экономить финансы.

"Я нахожу работу, я преподаю детям, езжу в университет, на какие-то детские мастер-классы. Короче говоря, я делаю все, где до этого я, возможно, даже не работала. Я хватаюсь за малейшую возможность. У меня корона не упала, я работаю в разных статусах, и мы продолжаем строить дом. Тем более, что у мужа пока нет работы", – поделилась танцовщица Илона Гвоздева.

Стоит отметить, что 19 марта 2022 года, спустя почти месяц после полномасштабного вторжения рф в Украину, хореограф вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев. 17 мая Илона Гвоздева сообщила, что вернулась в Украину.

Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" похвасталась, как надо баловать себя каждой женщине.

Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, как отмечала день рождения и что делал ее муж.

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" с дочерью впечатлила танцем.