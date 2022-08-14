Танцовщица Илона Гвоздева, победительница "Танців з зірками", рассказала о беде, которая произошла в годовщину свадьбы с мужем.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская певица и звезда "Танців з зірками", где ей удалось победить. А в прошлом году танцовщицу позвали быть хореографом-постановщиком в грузинский проект. Звезда после начала войны уехала с детьми в Италию, но через некоторое время решила вернуться обратно в Украину, воссоединившись с мужем. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Гвоздева решила рассказать о годовщине свадьбы.

"У нас сегодня с мужем 8-й год свадьбы. Должен произойти незабываемый день нашей жизни, а вместо сплошные слезы...", - написала Илона в публикации.

"Венчания не будет", - написала уже на следующем сторис.

Стоит отметить, Илона, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Напомним, родные Гвоздевой остались в Крыму, хореограф попыталась к ним достучаться

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" потеряла привычную работу, пришлось хвататься за любой зароботок

А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" похвасталась, как надо баловать себя каждой женщине