Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка зараз живе в Нідерландах, а нещодавно приїжджала ненадовго до Києва, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне фото, яким трохи спантеличила своїх шанувальників.

Як видно, Слава сфотографувала себе у дзеркало, мабуть, у перукарні, куди приходу зі своєю донькою Лаурою. Перед камерою вона з'явилася в незвичайній перуці з чорно-рудим омбре, а на її обличчі немає макіяжу, тільки можна помітити неприродно чорним брови. Примітно, що раніше Камінська показувала фото своєї доньки у цій же перуці.

"Все для тебе", - підписала знімок співачка. А шанувальники відразу почали коментувати нове фото Камінської, висловлюючи свою думку з приводу її "нової" зовнішності. "Віджала у дитини перуку?", "Хороший фотошопік", "Та ні", "Дорофєєва з бодуна", "Досить його ображати", "Не ваш колір", "Діти прикрасили?", "Мала, тобі шо 22?", "Слава, ні", "Яка красуня", "Некрасиво", "Господи! Та ти красуня", "Жах", "Прекрасний вигляд!", - пишуть фоловери.

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