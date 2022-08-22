Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будувала кар'єру в росії, а з початку повномасштабної війни в Україні розірвала усі зв'язки в країні-агресорі, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася милим фото із сестрою та донькою.

На новій фотографії Світлана із сестрою Ксенією та донькою Євою знято в цікавій локації. Перед камерою співачка з'явилася у стильному синьому костюмі вільного крою, її волосся розпущене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. При цьому Світлана тримає у руках величезний синьо-жовтий букет. Поруч із зіркою стоїть її сестра у ніжно-блакитному костюмі з жовтим топом, у руках вона тримає український прапор. З іншого боку стоїть дочка співачки Євангеліна, яка добряче підросла, в руках дівчинка теж тримає невеликий український прапор.

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото Лободи, засинаючи її з дівчатками компліментами: "Чарівні, обожнюю вас. Ви найкрасивіші. Найкращі", "Яка доросла красуня Єва", "Світлана, ви молодець!", "Прекрасна Єва", " Красуні", "Яка Єва доросла", "Україночки", "Тріо Лободи", "Красуні!", "Фото прекрасне. Три українки", "Красуні", "Чудові українки", "Красиві".

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