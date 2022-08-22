Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка нещодавно представила зворушливу пісню "Світло", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото та заінтригувала черговою прем'єрою.

На новій фотографії Злата постала у незвичайному іміджі та виглядає зовсім по-іншому. Перед камерою вона з'явилася у прозорому повітряному вбранні ніжного бежевого відтінку, який їй дуже пасує. Волосся співачки акуратно укладено, а на обличчі легкий макіяж та загадковий вигляд.

У підписі до публікації Огневич розповіла незвичну легенду та оголосила про нову прем'єру пісні "Лелека". Здавна лелека в Україні є символом миру, сім'ї, спокою, щастя. "Із давнiх-давен лелека в Україні є символом миру, родини, спокою, щастя. Лелеку люди називають по-рiзному: лелека, бус(з)ько, чорногуз, боцюн, гайстер. В Укранi лелеки з давніх часiв перебувають пiд охороною, їх вважають птахами Сонця. Ці прекрасні створіння є героями багатьох легенд. 24 серпня ви почуєте нову пісню #ЛЕЛЕКА, її написав для мене @alexanderlozovski, у рамках великого благодійного проекту на підтримку жінок та дівчат, які постраждали від війни", - поділилася Злата.

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