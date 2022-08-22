Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом та закрутила кохання з Михайлом Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу співачка, яка нещодавно повернулася до України після кількох місяців життя за кордоном, поділилася кадрами зі свого виступу у київському метро.

Як виявилось, Надя, як і багато інших українських артистів, дала концерт на станції метро "Майдан Незалежності". Для виступу вже сольна артистка Дорофєєва вибрала широкі строкаті штани, коротку білу майку та чорний шкіряний топ. Її волосся розпущене і злегка розпатлане, а на обличчі легкий макіяж. На останньому відео можна побачити, що Надя ледве стримує сльози, виконуючи Гімн України.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла: "Це був благодійний концерт з ініціативи Президента для військових, волонтерів, МВС, працівників залізниці та лікарів на станції метро "Майдан Незалежності". Я б дуже хотіла співати зараз у кожному місті України. У мене болить при згадки про міста, які досі обстрілюють, знаходяться в окупації, в яких відбуваються бойові дії. Але я все одно вірю, що скоро ми співатимемо всі разом".

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