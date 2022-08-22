Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сейчас живет в Нидерландах, а недавно приезжала ненадолго в Киев, часто радует свою аудиторию ярким публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное фото, которым слегка озадачила своих поклонников.

Как видно, Слава сфотографировала себя в зеркало, видимо, в парикмахерской, куда прихода со своей дочкой Лаурой. Перед камерой она появилась в необычном парике с черно-рыжим омбре, а на ее лице нет макияжа, только можно заметить неестественно черным брови. Примечательно, что ранее Каминская показывала фото своей дочки в этом же парике.

"Все для тебя", - подписала снимок певица. А поклонники тут же принялись комментировать новое фото Каминской, выражая свое мнение по поводу ее "новой" внешности. "Отжала у ребенка парик?", "Хороший фотошопик", "Да нет", "Дорофеева с бодуна", "Хватит его оскорблять", "Не ваш цвет", "Дети украсили?", "Мала, тебе шо 22?", "Слава, нет", "Какая красотка", "Некрасиво", "Господи! Да ты красотка", "Ужас", "Прекрасный вид!", - пишут фолловеры.

Напомним, "Три украиночки": Лобода с сестрой и дочкой восхитили кадром с национальной символикой.

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