Популярна українська співачка Тіна Кароль напередодні Дня Незалежності України поїхала до Польщі та зі сцени звернулася до людей.

Зірка продовжує гастролювати за кордоном та нагадувати світу про війну рф проти України. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль розмістила відео зі свого виступу на Earth Festival, що проходив у польському місті Унеюв. Артистка потужно звернулася до поляків, а після промови разом з дитячим хором зворушливо виконала свою пісню "Україна — це ти".

"Через два дні День Незалежності України. Такий особливий день для нашої державності. Ми нескорені, Україна була і буде незалежною, непереможною, нашу волю, дух та хоробрість не зломити. Україна захищає мир цілої Європи. Ви, народ Польщі, допомагаєте багато, ви даєте надію, що ми не самі в цей складний час, дякуємо, Польща. Прошу вас, не звикайте до новин з України. Небо має бути мирним. Ми вистоїмо та переможемо. Слава героям, слава націям", — наголосила співачка.

Шанувальники в коментарях підтримали Тіну:

"Так зворушливо і сильно";

"Наша любов";

"Неймовірна! Наша голубка Миру!";

"Пишаюся, ви наша гордість";

"Дякуюмо за все, що робите для нас, для України! 💙💛Віримо, що все тільки у нас усіх починається!"

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