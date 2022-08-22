Зірка продовжує гастролювати за кордоном та нагадувати світу про війну рф проти України. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль розмістила відео зі свого виступу на Earth Festival, що проходив у польському місті Унеюв. Артистка потужно звернулася до поляків, а після промови разом з дитячим хором зворушливо виконала свою пісню "Україна — це ти".
"Через два дні День Незалежності України. Такий особливий день для нашої державності. Ми нескорені, Україна була і буде незалежною, непереможною, нашу волю, дух та хоробрість не зломити. Україна захищає мир цілої Європи. Ви, народ Польщі, допомагаєте багато, ви даєте надію, що ми не самі в цей складний час, дякуємо, Польща. Прошу вас, не звикайте до новин з України. Небо має бути мирним. Ми вистоїмо та переможемо. Слава героям, слава націям", — наголосила співачка.
Шанувальники в коментарях підтримали Тіну:
"Так зворушливо і сильно";
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"Наша любов";
"Неймовірна! Наша голубка Миру!";
"Пишаюся, ви наша гордість";
"Дякуюмо за все, що робите для нас, для України! 💙💛Віримо, що все тільки у нас усіх починається!"
Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.
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Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.