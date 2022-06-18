Популярна українська співака Тіна Кароль досить довгий час веде Instagram і не говорить про особисте життя. Артистка також намагається не розкривати деталі життя свого єдиного сина. При цьому шанувальники відразу публікують кадри з сім'єю Тіни на фан-сторінках, роблять репости і розповідають про зміни.
Як відомо, син Кароль Веніамін вчиться закордоном вже не перший рік, відвідує різні курси і рідко говорить про захоплення публічно. Тому кожен кадр з Тіною і дитиною бурхливо обговорюють.
Цього разу стало відомо, що син артистки вирішив зайнятися карате і вже у всю ходить на тренування:
"Веня❤️🇺 🇦; який Красунчик росте❤❤️❤; красунчик, мамина гордість і любов!❤ 🤗 💙 ; який вже дорослий❤❤️; Ох і хлопець, ну козак, шаблю на коня і був так.. 👍 👍 👍 ; Дорослий син хорошої співачки і просто чарівної жінки Тіни Кароль; Красунчик, вже який великий🤘; який дорослий і красивий. Дай боже йому здоров'я і щастя. ❤».
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Нещодавно на концерті виконавиця відзначилася вибором вбрання. Ще кілька днів тому артистці написали, що вона помітно погладшала і, схоже, співачка довела, що це помилка. У сукні кольору металік зі значним, але акуратним декольте, зірка виконала улюблені композиції.
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