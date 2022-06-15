Популярна українська співака Тіна Кароль була заміжня всього раз і її історію кохання знає кожен шанувальник. У 2013 році артистка пережила сильну сімейну трагедію - помер її чоловік Євген Огір, який тривалий час боровся з раком шлунка.

А сьогодні співачка Тіна Кароль згадала свого покійного чоловіка в день їхнього весілля. 15 червня 2008 артистка і бізнесмен одружилися. У Сторі співачка показала зворушливий кадр, видно їх руки з обручками. Також зірка додала зворушливий напис.

"Ми вічність. Знаю, що дивишся», — написала Тіна Кароль.

На сторінці "Фантіна «також згадали про пам'ятний день виконавиці:" сьогодні 14 років з нагоди Дня вінчання Тіни Кароль та Євгена Огіра. Ми пам'ятаємо ❤️🙏».

Шанувальники підтримали «" дуже дуже дуже🥺 🐼; любимо вас❤️;😢 як шкода, що так мало вони побули разом; як вони тут щасливі❤🙏; вічна любов ніколи не вмирає🤍 🤍 🤍; Memories....😢 ; який він світлий в очах 😢; це пам'ять тільки для Тіни...; Які вони там веселі і щасливі; найпрекрасніші спогади залишаються в серці, а не в голові».

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