Звезда продолжает гастролировать за границей и напоминать миру о войне рф против Украины. В этот раз на своей странице в Instagram Тина Кароль разместила видео со своего выступления на Earth Festival, проходившем в польском городе Унеюв. Артистка мощно обратилась к полякам, а после речи вместе с детским хором трогательно исполнила свою песню "Україна — це ти".
"Через два дня День Независимости Украины. Такой особый день для нашей государственности. Мы непокорены, Украина была и будет независимой, непобедимой, нашу волю, дух и храбрость не сломить. Украина защищает мир целой Европы. Вы, народ Польши, помогаете много, вы даете надежду, что мы не сами в это сложное время, спасибо, Польша. Прошу вас, не привыкайте к новостям из Украины. Небо должно быть мирным. Мы выстоим и победим. Слава героям, слава нациям", — подчеркнула певица.
Поклонники в комментариях поддержали Тину:
"Так трогательно и сильно";
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"Наша любовь";
"Невероятная! Наша голубка Мира!";
"Горжусь, вы наша гордость";
"Спасибо за все, что делаете для нас, для Украины! 💙💛Верим, что все только у нас всех начинается!"
Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.