Популярная украинская певица Тина Кароль в канун Дня Независимости Украины уехала в Польшу и со сцены обратилась к людям.

Звезда продолжает гастролировать за границей и напоминать миру о войне рф против Украины. В этот раз на своей странице в Instagram Тина Кароль разместила видео со своего выступления на Earth Festival, проходившем в польском городе Унеюв. Артистка мощно обратилась к полякам, а после речи вместе с детским хором трогательно исполнила свою песню "Україна — це ти".

"Через два дня День Независимости Украины. Такой особый день для нашей государственности. Мы непокорены, Украина была и будет независимой, непобедимой, нашу волю, дух и храбрость не сломить. Украина защищает мир целой Европы. Вы, народ Польши, помогаете много, вы даете надежду, что мы не сами в это сложное время, спасибо, Польша. Прошу вас, не привыкайте к новостям из Украины. Небо должно быть мирным. Мы выстоим и победим. Слава героям, слава нациям", — подчеркнула певица.

Поклонники в комментариях поддержали Тину:

"Так трогательно и сильно";

"Наша любовь";

"Невероятная! Наша голубка Мира!";

"Горжусь, вы наша гордость";

"Спасибо за все, что делаете для нас, для Украины! 💙💛Верим, что все только у нас всех начинается!"

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.