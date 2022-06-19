Популярна українська співака Тіна Кароль досить довгий час веде Instagram в нейтральному стилі, рідко говорить про себе і практично не коментує питання особистого життя. Однак на свята або в пам'ятні дні шанувальники самі з радістю діляться архівними кадрами артистки з близькими.
Батько артистки Григорій Ліберман у зв'язку з віком міг виїхати з країни за законом. Однак він вирішив залишитися на батьківщині і захищати її від російських окупантів. Не так давно Тіна розповіла, що чоловік добровільно вступив до лав тероборони, незважаючи на вік.
"З Днем Батька❤️!; Чудові тато, дочка. Класна наша Тіна❤️🙏 👍; тато і дочка прекрасні; як добре, коли можна притулитися до тата. Бережіть своїх батьків❤ " - підтримують пам'ятний кадр в мережі шанувальники.
Артистка також намагається не розкривати деталі життя свого єдиного сина. При цьому шанувальники відразу публікують кадри з сім'єю Тіни на фан-сторінках, роблять репости і розповідають про зміни.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Філатов оцінив можливість походу росіян на Дніпро: "Для цього їм потрібно..."
52-річна Лопес в крихітному топі з блискітками влаштувала неймовірні танці: "Змусила мене заткнутися"
Переможниця "Холостяка" Богдан показала, що відібрала у Заливако після розставання: "Я її вкрала..."
Раптово обірвалося життя відомої української співачки та зірки шоу "Х-фактор": "Така молода..."
Кожен кадр з Тіною і дитиною бурхливо обговорюють. Син артистки вирішив зайнятися карате і вже у всю ходить на тренування.
Також молода дружина Павлика показала, яким модником росте їхній син:"Серцеїд".
Як повідомляла Politeka, Боржемська з "Зважені та щасливі" торкнулася мовного питання, розділивши українців: "за що гинуть наші герої...".
Також Politeka писала, що "Літо, пора засмагати": кума Дзідзьо Цибульська показала, як" розвішує лахи", фото.