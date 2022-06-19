Популярна українська співака Тіна Кароль досить довгий час веде Instagram в нейтральному стилі, рідко говорить про себе і практично не коментує питання особистого життя. Однак на свята або в пам'ятні дні шанувальники самі з радістю діляться архівними кадрами артистки з близькими.

Батько артистки Григорій Ліберман у зв'язку з віком міг виїхати з країни за законом. Однак він вирішив залишитися на батьківщині і захищати її від російських окупантів. Не так давно Тіна розповіла, що чоловік добровільно вступив до лав тероборони, незважаючи на вік.

"З Днем Батька❤️!; Чудові тато, дочка. Класна наша Тіна❤️🙏 👍; тато і дочка прекрасні; як добре, коли можна притулитися до тата. Бережіть своїх батьків❤ " - підтримують пам'ятний кадр в мережі шанувальники.

Артистка також намагається не розкривати деталі життя свого єдиного сина. При цьому шанувальники відразу публікують кадри з сім'єю Тіни на фан-сторінках, роблять репости і розповідають про зміни.

Кожен кадр з Тіною і дитиною бурхливо обговорюють. Син артистки вирішив зайнятися карате і вже у всю ходить на тренування.

Також молода дружина Павлика показала, яким модником росте їхній син:"Серцеїд".

Як повідомляла Politeka, Боржемська з "Зважені та щасливі" торкнулася мовного питання, розділивши українців: "за що гинуть наші герої...".

Також Politeka писала, що "Літо, пора засмагати": кума Дзідзьо Цибульська показала, як" розвішує лахи", фото.