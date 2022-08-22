Популярна українська співачка Ольга Полякова нещодавно повернулася додому в Україну після кількох місяців життя закордоном. Тепер вона активно показує, як їй живеться в оновленій обстановці і чим вона займається через деякий час без роботи.

«Дорогі мої, ну що, як вам ефір, як вам мій образ? Ось як вам моє прощання з минулим? Знаходжуся на заправці, вирішила випити філіжанку кави!» - Поділилася Полякова під добіркою кадрів.

Примітно, що позувала артистка без яскравого звичного образу, модного укладання і не використовувала фільтри, що сильно спотворюють зовнішність, щоб здаватися молодшою. А ще раніше Полякова зовсім боялася розкрити свій вік, тепер вона говорить про це спокійно.

Також своїй Полякові розповіла українцям, як змінилося її ставлення до російських атрибутів.

"Але те, що сталося в лютому, повністю і безповоротно вплинуло на відношення мільйонів людей і мене в тому числі на те, що ще донедавна здавалося безневинним і безпечним. Люди хочуть вирвати з себе все, що їх пов'язувало з російським світом, що прийшов," який прийшов у їхні будинки з війною, приніс смерть, поневіряння, сльози та горе", - пише Полякова.

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