Популярная украинская певица Ольга Полякова не так давно вернулась домой в Украину после нескольких месяцев жизни заграницей. Теперь она активно показывает, как ей живется в обновленной обстановке и чем она занимается спустя время без работы.

«Дорогие мои, ну что, как вам эфир, как вам мой образ? Вот как вам мое прощание с прошлым? Нахожусь на заправке, решила выпить чашечку кофе!» - поделилась Полякова под подборкой кадров.

Примечательно, что позировала артистка без яркого привычного образа, модной укладки и не использовала сильно искажающие внешность фильтры, чтобы казаться моложе. А еще ранее Полякова и вовсе боялась раскрыть свой возраст, теперь же она говорит об этом спокойно.

Также своей Полякова рассказала украинцам, как изменилось ее отношение к российским атрибутам.

"Но то, что произошло в феврале, полностью и безвозвратно повлияло на отношение миллионов людей и меня в том числе на то, что еще до недавнего времени казалось невинным и безопасным. Люди хотят вырвать из себя все, что их связывало с пришедшим русским миром, который пришел в их дома с войной, принес смерть, скитания, слезы и горе", - пишет Полякова.

Напомним, Юрий Горбунов показал, кого увидел в киевском метро.

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