Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, недавно закрывшая свой приют для переселенцев, показала, чем сейчас занимается дома у мамы, на Хмельнитчине.

Звезда сейчас активно работает над новым сезоном программы "Ле Маршрутка" и уже сняла несколько выпусков. Она также продолжает помогать украинцам, вынужденным бежать от войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Никитюк решила развлечь поклонников, показав огород своей мамы Екатерины Петровны и похваставшись удачным урожаем, который можно использовать как "оружие" против оккупантов. Леся поделилась серией сторис, на которых восторженно рассказала о том, что ей удалось собрать.

"Посмотрите, какую я у мамы на огороде только что сорвала помидорку. Она просто лежала, к земле припала. Посмотрите, какая большая, граммов 500!" – рассказывает Никитюк, держа в руке огромный помидор.

Ведущая, особенно славящаяся своим чувством юмора, также нашла неожиданное применение для овощей.

"Друзья, так вот, не дай бог, вражеский беспилотник... Вот так взяла эту помидору - ха!", - шутит Никитюк, представляя, как уничтожает врагов.

На грядке у мамы телеведущей также хороший урожай красного перца. Их Леся собрала целую миску.

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