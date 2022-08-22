Старшая дочь звезды "Квартал 95" Елены Кравец, которая также воспитывает шестилетних двойняшек, похвасталась образом в "ворованных" сапогах.

Маша Кравец с 15 лет живет отдельно от родителей, ведь после рождения двойни в доме стало мало места и ей предложили переехать на съемную квартиру с подружкой.

В этот раз на своей странице в Instagram девушка разместила эффектные фотографии на фоне радужного флага, нарисованного на стене. Главным акцентом в кадре стали высокие кожаные сапоги, которые, по признанию дочери звезды "Квартал 95", она взяла у мамы.

"Извини, мам.. пришлось украсть твои сапоги 😬", - игриво подписала фото Кравец.

Из-за радуги в кадре не обошлось без обсуждения темы ЛГБТ. "Мария Кравец поддерживает лгбт? Или она участвует?", — спросили в комментариях. "Опа! А этот вопрос оставим очередной статье желтой печати 😆😏", - сохранила интригу дочь Кравец.

Поклонники Марии в комментариях засыпали ее комплиментами:

"А может ли мама быть против? ;-) Очень крутая ты!🔥";

"Мария, вы нереальна! 😍💣";

"хорошая девушка!";

"Мама точно не против😍";

"Тебе можно украсть мамины сапожки! Очень хорошо тебе в них!";

"Настоящая красотка".

Своими лайками публикацию оценили среди других жена Евгения Кошевого из "Квартал 95", а также дочь экс-жены Потапа Ирины Горовой Наташа.

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