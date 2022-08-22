Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно вместе с женой Катей Осадчей отмечали день рождения младшего сына Даниила, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил забавное фото с парнями, которых встретил в киевском метро.

Как видно, на новой фотографии Юрий запечатлел себя в звездной компании – с экс-ведущим шоу "Орел и Решка", а ныне военным ВСУ Колей Серьгой, путешественником-блогером Антоном Птушкиным и певцом Позитивом. Все мило улыбаются в камеру, а кто-то из них еще и держит небольшой букетик.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Неслучайная встреча в метро!". Поклонники тут же принялись комментировать забавное фото знаменитостей: "Наши крутые ребята!", "Крутые парни!", "Ребят, вы молодцы", "Классные!", "Такие все милые и хорошие, наши пацаны", "Красавцы".

Напомним, "Холостячка" Огневич заинтриговала долгожданной встречей с мужчиной: "Как я скучаю по этому...".

Как сообщала Politeka, "И это не стыдно": Мартыновская из "Мастер Шеф" зацепила украинцев откровением, как сейчас живет.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина высказалась, как ее прошлое повлияло на жизнь теперь: "Новая реальность...".