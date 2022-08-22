Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно вместе с женой Катей Осадчей отмечали день рождения младшего сына Даниила, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил забавное фото с парнями, которых встретил в киевском метро.
Как видно, на новой фотографии Юрий запечатлел себя в звездной компании – с экс-ведущим шоу "Орел и Решка", а ныне военным ВСУ Колей Серьгой, путешественником-блогером Антоном Птушкиным и певцом Позитивом. Все мило улыбаются в камеру, а кто-то из них еще и держит небольшой букетик.
В подписи к публикации Горбунов написал: "Неслучайная встреча в метро!". Поклонники тут же принялись комментировать забавное фото знаменитостей: "Наши крутые ребята!", "Крутые парни!", "Ребят, вы молодцы", "Классные!", "Такие все милые и хорошие, наши пацаны", "Красавцы".
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