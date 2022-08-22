Як пише Politeka.net, креативне агентство Banda разом із Міністерством культури України обрали жест, яким усі українці зможуть привітати один одного з Днем Незалежності.
Жест отримав назву "Тризуб Незалежності" - безіменний і великий пальці скручені чи вигнуті, інші пальці розкриті, вказівний та середній пальці мають бути разом.
Співачку Христину Соловій обурив жест, вигаданий Banda. Виконавиця згадала про давно існуючий жест на позначення Тризуба, яким користувався ще В'ячеслав Чорновіл та третій президент України Віктора Ющенка – три пальці вгору.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Земля скловатою": пішов із життя відомий актор, який підтримав напад на Україну
Вояки "ЛНР" пішли проти російського командування, перші подробиці бунту: "Незважаючи на погрози та..."
Потап емоційно звернувся до українців, але отримав гнівну реакцію у відповідь: "А сам ти де?"
Зловив кулю: Даніель Салем знову постраждав на фронті, що відомо про травми телеведучого
" У меня запылало 🔥 Зачем придумывать новый жест, если у нас есть настоящий #трезубнезависимость дольше, чем сама Независимость? Давайте покажем @banda.agency и @mkip_ukraine как выглядит наш единственный и настоящий #трезуб независимости! Публикуйте свои фото с трезубцем и хештегом #тризубнезависимости ", - написала вокалістка в Інстаграм.
Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих
А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій разом із вирізом полонила справжньою красою
Також Politeka писала. що улюбленицю Вакарчука Соловій зняли в міні під час прогулянки, спекотний кадр