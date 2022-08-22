Как пишет Politeka.net, креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры Украины выбрали жест, которым все украинцы смогут поздравить друг друга с Днем Независимости.
Жест получил название "Тризуб Независимости" - безымянный и большой пальцы скручены или изогнуты, другие пальцы раскрыты, указательный и средний пальцы должны быть вместе.
Певицу Кристину Соловий возмутил жест, придуманный Banda. Исполнительница вспомнила о давно существующем жесте на обозначение Тризуба, которым пользовался еще Вячеслав Чорновил и третий президент Украины Виктора Ющенко - три пальца вверх.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Полякова в прямом эфире окончательно разорвала свою связь с "русским миром": "Я хочу, чтобы все, кто..."
"Мы виделись 28 февраля": Глущенко из "Дизель шоу" призналась, как поддерживает отношения на расстоянии
Дочь Поляковой после салона впечатлила переменами во внешности: фото
Поймал пулю: Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего
"У меня запылало 🔥 Зачем придумывать новый жест, если у нас есть настоящий #трезубнезависимость дольше, чем сама Независимость? Давайте покажем @banda.agency и @mkip_ukraine как выглядит наш единственный и настоящий #трезуб независимости! Публикуйте свои фото с трезубцем и хештегом #тризубнезависимости", - написала вокалистка в Инстаграм.
Напомним, любимица Вакарчука Соловий в прозрачном платье не оставила равнодушных
А еще Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Соловий в наряде с вырезом пленила настоящей красотой
Также Politeka писала. что любимицу Вакарчука Соловий засняли в мини во время прогулки, жаркий кадр