Как пишет Politeka.net, креативное агентство Banda вместе с Министерством культуры Украины выбрали жест, которым все украинцы смогут поздравить друг друга с Днем Независимости.

Жест получил название "Тризуб Независимости" - безымянный и большой пальцы скручены или изогнуты, другие пальцы раскрыты, указательный и средний пальцы должны быть вместе.

Певицу Кристину Соловий возмутил жест, придуманный Banda. Исполнительница вспомнила о давно существующем жесте на обозначение Тризуба, которым пользовался еще Вячеслав Чорновил и третий президент Украины Виктора Ющенко - три пальца вверх.

"У меня запылало 🔥 Зачем придумывать новый жест, если у нас есть настоящий #трезубнезависимость дольше, чем сама Независимость? Давайте покажем @banda.agency и @mkip_ukraine как выглядит наш единственный и настоящий #трезуб независимости! Публикуйте свои фото с трезубцем и хештегом #тризубнезависимости", - написала вокалистка в Инстаграм.

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