Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка нещодавно повернулася додому і поспішила публічно відхреститися від російського образу та свого кокошника. На цей раз під час інтерв'ю Полякова зробила це з усіма почестями.

Так, Полякова в ефірі «Сніданку з 1+1» позбавилася кокошника, який зробив її відомою, щоб не асоціювати себе з російським світом. Обряд спалювання пройшов феєрично.

«Я зробила цей ритуал, щоб знищити символ культури, що прийшла з війною. Цьому кокошнику не місце у нашій Україні. Я хочу, щоб усі, хто приходить сюди з війною – щоб на кордоні у них забиралися руки та ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли переступити наш кордон!» – висловилася Полякова.

Вона зауважила, що їздила багато світом і зрозуміла, що немає такої прекрасної країни, як наша Україна. Багатьох тягне додому, і вона сама була винятком.

«Також я скучила за проектом «Голос країни». Дуже хочу, щоб проект обов'язково повернувся і ми й надалі чули нашу Україну, співаків та їхні голоси, яких має чути весь світ. Адже у нас вони найталановитіші», - додала артистка.

Нагадаємо, Полякова з доньками з'явилися на вокзалі: співачка вперше за півроку везе доньок до України.

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