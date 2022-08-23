Оля Полякова устроила целое шоу во время сжигания кокошника, желая избавиться от очередного символа русского мира.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая не так давно вернулась домой и поспешила публично откреститься от российского образа и своего кокошника. В этот раз во время интервью Полякова сделала это со всеми почестями.

Так, Полякова в эфире «Сніданку с 1+1» избавилась от кокошника, сделавшего ее известной, чтобы не ассоциировать себя с русским миром. Обряд сжигания прошел феерически.

«Я совершила этот ритуал, чтобы уничтожить символ культуры, пришедшей с войной. Этому кокошнику не место в нашей Украине. Я хочу, чтобы все, кто приходит сюда с войной – чтобы на границе у них отнимались руки и ноги, чтобы лопнула голова, чтобы они не могли переступить нашу границу!» - высказалась Полякова.

Она подметила, что ездила много по миру и поняла, что нет такой прекрасной страны, как наша Украина. Многих тянет домой, и она сама не была исключением.

«Также я соскучилась по проекту «Голос страны». Очень хочу, чтобы проект обязательно вернулся и мы и дальше слышали нашу Украину, певцов и их голоса, которых должен слышать весь мир. Ведь у нас они самые талантливые», - добавила артистка.

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