На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав процес приготування.

"Єдиний момент: цей рецепт - моє особисте бачення холодного борщу, я тут трохи надихнувся лемківською киселицею. Приймете його - круто. І буде ще крутіше, якщо ви придумаєте свій холодний борщ за 5 хвилин", — попередив Клопотенко.

Замість бульйону Євген взяв йогурт, бо, на його думку, це знайома українцям історія для холодних супі. М'ясо та овочі він запік заздалегідь. Також "Майстер Шеф" використав готову борщову заправку, де є вже готовий буряк з морквою, томатами і цибулею.

"Отже, варите 3 картоплі, 2 моркви і печете 250г свинини. Можна просто у духовку все разом поставити, як варіант. У 2 літри йогурту (1,6%) додаєте пачку заправки, нарізані овочі з м'ясом і волоські горіхи. Все", — пояснив Клопотенко.

Шеф-кухар також додав, що можна зробити не одразу два літри, а одну порцію, аби скуштувати для початку і зрозуміти, чи подобається вам таке.

"В цьому і прекрасність цього рецепту: ви легко можете зробити трішки, щоб затестити. Але це прям добре. Той випадок, коли дивишся і не розумієш, що з такого простого може вийти, а потім їси і огоооо", — радить Євген.

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