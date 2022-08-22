На своей странице в Instagram шеф-повар показал процесс приготовления.

"Единственный момент: этот рецепт – мое личное видение холодного борща, я здесь немного вдохновился лемковской киселицей. Примите его – круто. И будет еще круче, если вы придумаете свой холодный борщ через 5 минут", — предупредил Клопотенко.

Вместо бульона Евгений взял йогурт, потому что, по его мнению, это знакомая украинцам история для холодных супов. Мясо и овощи он запек заранее. Также "Мастер Шеф" использовал готовую борщевую заправку, где есть уже готовая свекла с морковью, томатами и луком.

"Итак, варите 3 картофеля, 2 моркови и печете 250г свинины. Можно просто в духовку все вместе поставить, как вариант. В 2 литра йогурта (1,6%) добавляете пачку заправки, нарезанные овощи с мясом и грецкие орехи. Все ", - объяснил Клопотенко.

Шеф-повар также добавил, что можно сделать не сразу два литра, а одну порцию, чтобы отведать для начала и понять, нравится ли вам такое.

"В этом и прекрасность этого рецепта: вы легко можете сделать немного, чтобы затестить. Но это прямо хорошо. Тот случай, когда смотришь и не понимаешь, что из такого простого может выйти, а потом ешь и огоооо", — советует Евгений.

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