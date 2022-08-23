Як пише Politeka.net , головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина вирушила за кордон і тепер активно показує в Інстаграм, як вона веселиться з дитиною у вільний час. Артистка показала цього разу, як проходить зараз її типовий день із сином.

Артистка не говорить про особисте життя, свої стосунки та плани на майбутнє після розставання з Олександром Еллертом, проте з радістю показує свою гордість і втіху - єдиного сина Платона. Хлопчик часто з'являється в її Сторі і цього разу не був винятком.

"Доброго ранку! Прийшов до мене з ранку на обіймашки, поцілунки та чухання спинки» - пише Ксенія про свій час з дитиною.

Також вона відповіла на запитання шанувальників про книгу, яку зараз читає:

«Так, багато хто з вас впізнав Шантарам. Я досі його не читала і зараз знайшла вдома, здивувалася і вирішила прочитати цей дуже популярний роман. Я прочитала вже півкниги, але для мене це поки що така нудьга… Але продовжую читати, адже більше нічого не взяла з собою» - каже Ксенія.

«Ви колись думали про те, чи означає щось ваше минуле? Те, чого вже немає, і ніколи не буде. З тобою залишається лише досвід, навички та твоя особистість. Але головне ти – це ти, щоб будувати свою історію, нову реальність… І тепер ми маємо величезний досвід виходу із зони комфорту, який дарує нам цінність» - також каже Мішина.

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