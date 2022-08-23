Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина отправилась заграницу и теперь активно показывает в Инстаграм, как она веселится с ребенком в свободное время. Артистка показала в этот раз, как проходит сейчас ее типичный день с сыном.

Артистка не говорит о личной жизни, своих отношениях и планах на будущее после расставания с Александром Эллертом, однако с радостью показывает свою гордость и отраду - единственного сына Платона. Мальчик часто появляется в ее Стори и этот раз не был исключением.

«Доброе утро! Пришел ко мне с утра на обнимашки, поцелуи и чесание спинки» - пишет Ксения о своем времени с ребенком.

Также она ответила на вопросы поклонников о книге, которую сейчас читает:

«Да, многие из вас узнали Шантарам. Я до сих пор его не читала и вот сейчас нашла дома, удивилась и решила прочитать этот очень популярный роман. Я прочитала уже полкниги, но для меня это пока что такая скукота… Но продолжаю читать, ведь больше с собой ничего не взяла» - говорит Ксения.

«Вы когда-то думали о том, значит ли что-то ваше прошлое? То, чего уже нет и никогда не будет. С тобой остается только опыт, навыки и твоя личность. Но главное ты – это ты, чтобы строить свою историю, новую реальность… И теперь мы имеет огромный опыт выхода из зоны комфорта, который дарит нам ценность» - также говорит Мишина.

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