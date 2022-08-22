У своєму Instagram-профілі Сумська продемонструвала кадри зі своєї затишної квартири, а також показала, як зворушливо її привітав чоловік Віталій Борисюк і донька.
На відео та фото можна побачити патріотичні гелеві кульки у кольорах українського прапора, а також величезну прозору кулю з написом: "Льолька, з днем народження, кохана матуся!".
Окрім гарних куль, чоловік подарував Ользі розкішний букет троянд.
"Дякую Богу за цей день!❤️🙏🏻Люблю вас,дорогі мої!Читаю всі привітання і розумію,що я найщасливіша в світі мама,дружина,акторка і громадянка своєї держави!!! Думаю про маму і тата…Так хочеться обійняти і подякувати їм за життя…Роблю це подумки…Мої найдорожчі в світі!🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - написала артистка.
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Коли Ольга Сумська вийшла в під'їзд, там на неї вже чекав сусід і екс-ведучий тревел-шоу Андрій Бедняков з букетом квітів.
Артистка була дуже зворушена, вона звернула увагу, що квіти виявилися у тон її сукні.
«Ну, звичайно, я вам його вчора подарував, сукня вчора, букет сьогодні», - жартівливо сказав Бідняков.
Після цих слів Ольга Сумська розсміялася, а її чоловік був просто приголомшений.
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