У своєму Instagram-профілі Сумська продемонструвала кадри зі своєї затишної квартири, а також показала, як зворушливо її привітав чоловік Віталій Борисюк і донька.

На відео та фото можна побачити патріотичні гелеві кульки у кольорах українського прапора, а також величезну прозору кулю з написом: "Льолька, з днем ​​народження, кохана матуся!".

Окрім гарних куль, чоловік подарував Ользі розкішний букет троянд.

"Дякую Богу за цей день!❤️🙏🏻Люблю вас,дорогі мої!Читаю всі привітання і розумію,що я найщасливіша в світі мама,дружина,акторка і громадянка своєї держави!!! Думаю про маму і тата…Так хочеться обійняти і подякувати їм за життя…Роблю це подумки…Мої найдорожчі в світі!🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - написала артистка.

Коли Ольга Сумська вийшла в під'їзд, там на неї вже чекав сусід і екс-ведучий тревел-шоу Андрій Бедняков з букетом квітів.

Артистка була дуже зворушена, вона звернула увагу, що квіти виявилися у тон її сукні.

«Ну, звичайно, я вам його вчора подарував, сукня вчора, букет сьогодні», - жартівливо сказав Бідняков.

Після цих слів Ольга Сумська розсміялася, а її чоловік був просто приголомшений.

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