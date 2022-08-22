В своем Instagram-профиле Сумская продемонстрировала кадры из своей уютной квартиры, а также показала, как трогательно ее поздравил муж Виталий Борисюк и дочка.

На видео и фото можно увидеть патриотические гелевые шарики в цветах украинского флага, а также огромный прозрачный шар с надписью: "Льолька, с днем рождения, любимая мамочка!".

Кроме красивых шаров, супруг подарил Ольге шикарный букет роз.

"Слава Богу за этот день!❤️🙏🏻Люблю вас, дорогие мои! Думаю о маме и папе… Так хочется обнять и поблагодарить их за жизнь… Делаю это мысленно… Мои самые дорогие в мире! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - написала артистка.

Когда Ольга Сумская вышла в подъезд, там ее уже ждал сосед и экс-ведущий тревел-шоу Андрей Бедняков с букетом цветов.

Артистка была очень тронута, она обратила внимание, что цветы оказались в тон ее платья.

«Ну конечно, я вам его вчера подарил, платье вчера, букет сегодня», - шутливо сказал Бедняков.

После этих слов Ольга Сумская рассмеялась, а ее супруг был просто огорошен.

Напомним, Юрий Горбунов показал, кого увидел в киевском метро.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк насмешила кадрами, чем занимается дома в Хмельницкой области.

Также Politeka писала, что 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.