Популярна українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила заговорити про свої правила успішного догляду за тілом.

Як пише Politeka.net , головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина багато часу приділяє догляду за собою, активно розповідає про свої будні та нерідко ділиться секретами краси. Ксенія навіть відкрила свій магазин корисних жіночих дрібниць та засобів для догляду за волоссям.

Перебуваючи на відпочинку, Ксенія також вирішила показати, що не забуває про ранкові ритуали, намагається підтримувати баланс і займається медитацією.

«Мого щоранку обов'язково починається з вакууму. Це дуже корисна вправа для вашого живота. Щоб він був плоский, м'язи прокачані, та й запуск системи зранку дуже потрібний. Впевнена, що справжня жіночність розвивається, коли ти все робиш собі.

Їж те, що приносить задоволення, займаєшся улюбленим спортом, розвиваєш себе у тих галузях, де відчуваєш особисту нірвану» - висловилася Мишина.

Як відомо, артистка одна виховує свого сина Платона і займається його культурною освітою. Хлопчик багато навчається, ходить на додаткові заняття, що його цікавлять, і нерідко вражає милим спілкуванням з мамою.

«Так-так, сам за кермом. Катає мене тут, дивіться, який уже дорослий» - похвалилася Ксенія під новими кадрами.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.