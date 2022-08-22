Популярная украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина решила заговорить о своих правила успешного ухода за телом.

Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина много времени уделяет уходу за собой, активно рассказывает о своих буднях и нередко делится секретами красоты. Ксения даже открыла свой магазин полезных женских мелочей и средств по уходу за волосами.

Находясь на отдыхе, Ксения также решила показать, что не забывает об утренних ритуалах, старается поддерживать баланс и традиционно занимается медитацией.

«Мое каждое утро обязательно начинается с вакуума. Это очень полезное упражнение для вашего живота. Чтоб он был плоский, мышцы прокачанные, да и запуск системы с утра очень необходим. Уверена, что настоящая женственность развивается, когда ты все делаешь для себя.

Ешь то, что приносит удовольствие, занимаешься любимым спортом, развиваешь себя в тех отраслях, где ощущаешь личную нирвану» - высказалась Мишина.

Как известно, артистка одна воспитывает своего сына Платона и занимается его культурным просвещением. Мальчик много учится, ходит на интересующие его дополнительные занятия и нередко впечатляет милым общением с мамой.

«Да-да, сам за рулем. Катает меня тут, смотрите, какой уже взрослый» - похвасталась Ксения под новыми кадрами.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

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