Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка під час війни багато гастролює із благодійними виступами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри з нового кліпу та заінтригувала прем'єрою пісні.

На фотографіях Тетяну можна побачити у чуттєвому образі, вона гуляє кукурудзяним полем у певному напівтемряві. Перед камерою артистка з'явилася у легкій білій сукні до п'ят із чорними стрічками, яка підкреслила її худорляву фігуру. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і похмурий вигляд.

У підписі до публікації TAYANNA заінтригувала українців прем'єрою нової пісні, в якій, як вона зазначає, кожен українець впізнає себе у цей тяжкий час.

"Незабаром вийде моя нова пісня «ДОРОГИ», я думаю багато хто знайде в ній себе! Ця пісня про те, що в кожної людини є своя «ДОРОГА» до самого себе, адже під час війни ми залишилися сам на сам зі своїми думками, внутрішніми проблемами та переживаннями. Ось цей стан стресу, який нас постійно переслідує під час війни, підняв всі наші страхи, які сиділи десь глибоко всередині - назовні! Пісня «ДОРОГИ» саме про цю мить, коли ти «зустрівся» зі справжнім собою і ти починаєш шукати свій шлях. Пам’ятайте, ви завжди можете «повернутися в край, де цвіте розмай», але спершу цей край потрібно віднайти в середині кожного з нас", - написала Решетняк.

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