Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая во время войны много гастролирует с благотворительными выступлениями в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры из нового клипа и заинтриговала премьерой песни.

На фотографиях Татьяну можно увидеть в чувственном образе, она гуляет по кукурузному полю в неком полумраке. Перед камерой артистка появилась в легком белом платье до пят с черными ленточками, которое подчеркнуло ее худощавую фигуру. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и мрачный вид.

В подписи к публикации TAYANNA заинтриговала украинцев премьерой новой песни, в которой, как она отмечает, каждый украинец узнает себя в это тяжелое время.

"В скором времени выйдет моя новая песня "ДОРОГИ", я думаю многие найдут в ней себя! Эта песня о том, что у каждого человека есть своя "ДОРОГА" к самому себе, ведь во время войны мы остались один на один со своими мыслями, внутренними проблемами и переживаниями. Вот это состояние стресса, которое нас постоянно преследует во время войны, подняло все наши страхи, сидевшие где-то глубоко внутри – наружу! Песня "ДОРОГИ" именно об этом мгновении, когда ты "встретился" с настоящим собой и начинаешь искать свой путь. Помните, вы всегда можете "вернуться в край, где цветет размай", но сначала этот край нужно найти внутри каждого из нас", - написала Решетняк.

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