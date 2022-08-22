21-річна Соня зараз живе, навчається та будує модельну кар'єру у Нью-Йорку. На своїй сторінці в Instagram вона регулярно ділиться яскравими кадрами свого життя у США.

Цього разу внучка іменитої співачки вирішила приміряти напівпрозору блузу «кажан», яка модна цього літа.

На фото дівчина позувала в коротких джинсових шортах з бахромою, блиснувши довгими стрункими ніжками. Свій літній образ вона поєднала з босоніжками на зав'язках та на низькій підошві.

Зазначимо, що Соня розуміється на фешн-образах.

Модель завжди робить ставку на ніжність, елегантність і витонченість - це те, що притягує погляд і змушує обертатися їй услід.

Софія з перших днів початку російського вторгнення відкрито виступила проти агресії РФ і закликала зупинити геноцид українців. Вона активно взялася допомагати співвітчизникам, збираючи гроші та гуманітарку.

Дівчина зустрічається з мільйонером Денисом Жадановим, який родом із Одеси, але став успішним у США. Він є підприємцем, віце-президентом з маркетингу компанії Readdle та входить до рейтингу журналу Forbes "ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій".

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