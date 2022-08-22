21-летняя Соня сейчас живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке. На своей страничке в Instagram она регулярно делится яркими кадрами своей жизни в США.

На этот раз внучка именитой певицы решила примерить полупрозрачную блузку «летучая мышь», которая модная этим летом.

На фото девушка попозировала в коротких джинсовых шортах с бахромой, сверкнув стройными длинными ножками. Свой летний образ она соединила с босоножками на завязках и на низкой подошве.

Отметим, что Соня знает толк в фэшн-образах.

Модель всегда делает ставку на нежности, элегантности и утонченности - это то, что притягивает взгляд и заставляет оборачиваться ей вслед.

София с первых дней начала российского вторжения открыто выступиа против агрессии РФ и призвала остановить геноцид украинцев. Она активно взялась помогать соотечественникам, собирая деньги и гуманитарку.

Девушка встречается с миллионером Денисом Жадановым, который родом из Одессы, но стал успешен в США. Он является предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle и входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".

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