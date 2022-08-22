Популярна співачка та друга "Холостячка" Злата Огневич вирішила показати, з яким настроєм повертається додому і чому не боїться.

Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та ділиться щасливими моментами своїх буднів. Після чергових концертів артистка вирішила показати, як повертається додому.

«Рада повернутися додому! Поки їхала - отримала купу повідомлень, що я повернулася в небезпеку попереду 24 серпня. По-перше, я вірю у ЗСУ, по-друге, я не хочу нагнітати там, де цього не варто робити. Очевидних ознак я не бачу, далі - подивимося. Але я закликаю цими днями відповідально ставитися до всіх повітряних тривог» - висловилася Злата.

Також зірка виклала чарівне фото та заінтригувала черговою прем'єрою.

На новій фотографії Злата постала у незвичайному іміджі та виглядає зовсім по-іншому. Перед камерою вона з'явилася у прозорому повітряному вбранні ніжного бежевого відтінку, який їй дуже пасує. Волосся співачки акуратно укладено, а на обличчі легкий макіяж та загадковий вигляд.

Нагадаємо, "Холостяка" Огневич заінтригувала довгоочікуваною зустріччю з чоловіком: "Як я сумую за цим...".

Як повідомляла Politeka, "І це не соромно": Мартиновська з "Майстер Шеф" зачепила українців одкровенням, як зараз живе.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина висловилася, як її минуле вплинуло на життя тепер: "Нова реальність...".