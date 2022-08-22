Популярная певица и вторая "Холостячка" Злата Огневич решила показать, с каким настроем возвращается домой и почему не боится.

Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и делится счастливыми моментами своих будней. После очередных концертов, артистка решила показать, как возвращается домой.

«Рада вернуться домой! Пока ехала – получила кучу сообщений, что я вернулась в опасность, впереди 24 августа. Во-первых, я верю в ВСУ, во-вторых, я не хочу нагнетать там, где этого не стоит делать. Признаков явных я не вижу, дальше – посмотрим. Но я призываю в эти дни ответственно относиться ко всем воздушным тревогам» - высказалась Злата.

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На новой фотографии Злата предстала в необычном имидже и выглядит совершенно по-другому. Перед камерой она появилась в прозрачном воздушном наряде нежного бежевого оттенка, который ей очень идет. Волосы певицы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

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