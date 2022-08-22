Ганна Андрійчук досить відомий український модельєр та колишня дружина Олексія Завгороднього (Позитиву). Дівчина довгий час дружить зі співачкою Настею Каменською, яка до початку повномасштабного вторгнення встигла виїхати до Іспанії зі своїм чоловіком Потапом. Каменських повернулася до України, Потап – ні.

А ось Ганна Андрійчук перебуває у рідній країні та щаслива від цього. У своєму Instagram вона показала нові фотографії.

Модельєр позувала в коротких шортах та кофті кольору хакі. У руках Ганна тримала плетений кошик із овочами та зеленню.

"Коли ти вдома", - написала екс-дружина Позитива.

Фоловери звернули увагу на стрункі ноги подружки Насті Каменських.

«Супер фотка, красуня🔥👏», «Які ніжки», «Моя прекрасна солодка дівчинка», - пишуть у мережі.

У коментарі до Анни прийшов екс-ведучий шоу «Орел і Решка» Андрій Бедняков, зазначив, що Ганна позує не біля свого будинку.

На що Андрійчук відповіла: «А у себе мене ніхто не сфокав би».

"Не треба було розлучатися", - написав Бідняков і побажав Ганні незабаром знайти свого "фотографа".

Раніше Ганна Андрійчук зізналася, що вперше у житті закрилася від усіх. Від друзів, знайомих, від вас і навіть себе. Усьому виною війна.

«Нестерпний біль за кожного українця. За землю нашу рідну. За кожну дитину, за материнські серця та наших відважних захисників", - написала Ганна.

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